Окупанти ходять з "перевірками" по квартирах херсонців вночі, зникають люди - ОК "Південь"

У тимчасово захоплених населених пунктах Херсонщини російські військові почали ходити з "перевірками" по квартирах місцевих жителів навіть уночі. Раніше це відбувалося лише у світлу пору.

Про це повідомили у зведенні Оперативного командування "Південь".

За даними командування, з'явилися нові повідомлення про викрадення людей. Окупанти почали це робити посеред ночі.

"Проводять опитування, збирають інформацію, і погрозами схиляють відповідних фахівців до співпраці. Або вивозять у невідомому напряму для застосування інших "методів переконання", - йдеться у повідомленні.

На окупованій території, окрім фізичного та морального тиску, триває інформаційна війна. Кремлівські канали інформують про проведення так званого "референдуму" та приєднання до агресорки Росії.

"Для створення пропагандистської картинки окупанти вирішили відкрити медіашколу. Місцеві журналісти не бажають працювати на окупаційну владу. Так само як і в інших сферах діяльності охочих співпрацювати з рашистами вкрай мало. Тому вони вдаються до насильницьких методів", - наголошують в ОК "Південь".

Як повідомлялося, на Херсонщині людям майже не доступні ліки для лікування хронічних захворювань. Хворі помирають від того, що не можуть прийняти потрібні ліки. Медикаменти завозять до регіону лише волонтери.

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