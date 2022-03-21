Окупанти ховалися в дитсадку: Генштаб ЗСУ опублікував фото "схованки" загарбників

Фото з одного зі звільнених від російських окупантів населених пунктів.

Фото з одного зі звільнених від російських окупантів населених пунктів надали в Генеральному штабі ЗСУ.

"Як ви думаєте, судячи з фото, де вони ховались?" - поставили питання у пості соцмережі.

На світлинах, окрім знищеної ворожої техніки, можна побачити речі окупантів безпосередньо у дитячих ліжечках садочка.

Саме там ховалися загарбники.

Нагадаємо, у Чернігівській області українські військові захопили самохідну гаубицю російських окупантів.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ" у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, за 25 днів війни наші військові по всіх напрямках знищили вже майже 15 тисяч окупантів. Якщо порахувати, що конфлікт триває вже 24 дні - це 576 годин, або 34 560 хвилин. Тобто, кожні дві хвилини в Україні гине один російський солдат.

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