"Окупанти і награбовані ними речі з ЧАЕС вражатимуть радіацією все довкола" — Монастирський

"Окупанти і награбовані ними речі з ЧАЕС вражатимуть радіацією все довкола" — Монастирський

Чорнобильську АЕС нині охороняє Нацгвардія.

Російським військовим, які копали окопи на території ЧАЕС, залишилося жити максимум рік. Крім того, вивезені із зони відчуження речі, які тікаючи вкрали окупанти, є пересувними джерелами радіації, як і самі загарбники.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

"Спалена ворожа техніка, покинуті боєприпаси й речі окупантів на Чорнобильській АЕС – усе це свідчить про те, що вони не робили жодного "доброго жесту" і не відходили з Київщини зі своєї власної волі, як брешуть зараз їхні хазяї у Кремлі, а банально просто втікали", - повідомив він.

За його словами, російські військові, відступаючи, "тягли з АЕС все – від посуду до запчастин і приладів. Тому і вони самі, і награбоване ними на станції, і їхня техніка є, по суті, пересувними джерелами випромінювання, які вражатимуть радіацією всіх довкола себе".

"За розрахунками спеціалістів, тим, хто копав там окопи, залишилося жити максимум рік", - додав міністр внутрішніх справ.

Монастирський наголосив, що нині ЧАЕС перебуває під охороною Нацгвардії України. Також поліція документує злочини окупантів, а рятувальники та піротехніки обстежують та розміновують територію.

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