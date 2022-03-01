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"Окупанти і вбивці": у Мелітополі місцеві зупинили російську колону (відео)

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"Окупанти і вбивці": у Мелітополі місцеві зупинили російську колону (відео)

Люди вимагали від росіян поїхати геть з України.

У м. Мелітополь Запорізької області місцеві жителі зупинили колону російської техніки, вигукуючи "окупанти". 

Відео опублікувало "Громадське радіо". 

"Цивільні без зброї блокували колону російської техніки. Люди скандували: "Окупанти, фашисти, вбивці!", - йдеться у повідомленні. 

Водночас російські окупанти почали стріляти у повітря, намагаючись залякати людей. Проте місцеві не пішли. 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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