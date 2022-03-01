"Окупанти і вбивці": у Мелітополі місцеві зупинили російську колону (відео)

"Окупанти і вбивці": у Мелітополі місцеві зупинили російську колону (відео)

Люди вимагали від росіян поїхати геть з України.

У м. Мелітополь Запорізької області місцеві жителі зупинили колону російської техніки, вигукуючи "окупанти".

Відео опублікувало "Громадське радіо".

" Цивільні без зброї блокували колону російської техніки. Люди скандували : "Окупанти, фашисти, вбивці!", - йдеться у повідомленні.

Водночас російські окупанти почали стріляти у повітря, намагаючись залякати людей. Проте місцеві не пішли.

Мелітополь у Запорізькій області. Цивільні без зброї блокують колону російської техніки. Скандують: «Окупанти!»



Melitopol in the Zaporozhye region. Unarmed civilians are blocking a column of Russian militaries. They chant: "Occupiers!" pic.twitter.com/lSDalVGPmk — Громадське радіо (@HromadskeRadio) March 1, 2022