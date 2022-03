"Окупанти і вбивці": у Мелітополі місцеві зупинили російську колону (відео)

Мелітополь у Запорізькій області. Цивільні без зброї блокують колону російської техніки. Скандують: «Окупанти!»



Melitopol in the Zaporozhye region. Unarmed civilians are blocking a column of Russian militaries. They chant: "Occupiers!" pic.twitter.com/lSDalVGPmk