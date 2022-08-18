Окупанти із РСЗВ обстріляли Запоріжжя: 4 ракети влучили в об’єкт інфраструктури (фото)

Сьогодні вночі, близько 03:00, ворог завдав ракетного удару по Запоріжжю з Василівського району.

Про це у четвер, 18 серпня, повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.



За попрередньою інформацією, окупанти застосували ракетні системи залпового вогню для удару по Запоріжжю.



За словами Старуха, чотири ракети поцілили в об’єкт інфраструктури в Шевченківському районі. Об’єкт зазнав незначних руйнувань.

У Запорізькій ОВА повідомили, що за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Успенівка, Мала Токмачка, Самійлівка, Оріхів, Гуляйполе. Надійшло 24 повідомлення про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими військами.

Також впродовж минулої доби ворог здійснив обстріли позицій українських захисників застосовуючи при цьому танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення.

За добу пз тимчасово окупованої території було евакуйовано 985 людей, з них 225 – діти.

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