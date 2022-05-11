Окупанти катують та вбивають громадян з проукраїнською позицією на території Миколаївської та Херсонської областей

Окупанти катують та вбивають громадян з проукраїнською позицією на території Миколаївської та Херсонської областей

На окупованих територіях Миколаївської та Херсонської області катують українських патріотів.

Тих, хто не погоджується співпрацювати, вбивають.

Про це повідомляють в оперативному командуванні "Південь".

"На окупованих територіях Херсонщини та Миколаївщини паралельно із нав’язуванням ідеології "руського миру" продовжується тотальне мародерство окупаційної влади. Зерно, техніку, майно, людей окупанти викрадають, вивозять до росії. Виявлених активістів проукраїнської позиції катують, а за відмову співпрацювати – розстрілюють", - повідомляють в ОК "Південь".

Виїзди з населених пунктів, що перебувають під окупантами, заблоковано. Не маючи підтримки населення, окупанти тиснуть погрозами і брехнею про встановлену вже владу над всім півднем України.

Нагадаємо, що у Міноборони повідомили, чому окупантам все ще не вдалось провести так звані референдуми на тимчасово окупованих територіях. Російським загарбникам не вдається провести свої так звані референдуми на тимчасово окупованих територіях України, зокрема у Херсоні.

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