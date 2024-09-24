Окупанти кидають особовий склад у смертельні "розвідки", щоб виявити вогневі позиції ЗСУ — ОТУ "Харків"

Весь особовий склад ворога, який йде у такі "розвідки", знищується силами оборони.

Російське командування намагається зберегти військову техніку та озброєння, тому використовує живу сила для виявлення вогневих позиції Сил оборони України.

Про це в етері телемарафону заявив речник ОТУ "Харків" Віталій Саранцев.

Він заявив, що росіяни використовують свій особовий склад як "приманку", відправляючи їх незрозумілі штурми.

"Людей відправляють на штурмові дії, використовуючи їх як приманку, щоб по них починали відпрацьовувати Сили оборони", - розповів він.

Саранцев заявив, що таким чином російське військове командування намагається вивідати місце, з якого ведеться вогонь, щоб завдати уражень. Весь особовий склад, який вони відправляють на таку "розвідку", повністю знищується.

Він заявив, що наразі найгарячішою точкою на напрямку залишається Вовчанськ та прилеглі населені пункти. Загарбники кидають у бій всі засоби та сили, які мають в наявності, намагаючись розширити зону контролю.

"Подекуди ворогу вдається завдавати уражень по своїм же підрозділам. "Дружній вогонь" свідчить про те, що противник перебуває у стані відчаю чи максимальної злості та має завдання просунутися до свого підрозділу, який продовжує бути заблокованим на агрегатному заводі. Звичайно, ворогу це не вдається, бо ми враховуємо всі наявні засоби і можливості противника. Ми знаємо про всі сили, які він заводить, аби переформувати штурмові групи та посилити штурмовиків, які ідуть у бій ", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загарбники намагаються просунутися біля Покровська, а ЗСУ їх стримують.

Крім того, ми раніше інформували, що українські сили стримують наступи росіян на кількох напрямках.

Читайте також: