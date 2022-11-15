Окупанти кинули КАМАЗ з боєприпасами і краденою технікою: що намародерили росіяни в українців (відео)

Російські загарбники вкрали телевізор, мультиварку і кондиціонер, але довезти до РФ не змогли.

Українські бійці на одному з напрямків ведення бойових дій знайшли покинутий росіянами КАМАЗ. Вантажівка окупантів була наповнена боєприпасами та вкраденою в українців побутовою технікою.

Українські військові показали, що намародерили рашисти. Відповідне відео опублікував СтратКом ЗСУ.

На ролику помітно, що у кузові вантажівки лежать боєприпаси, а також телевізор, кондиціонер та мультиварка, яку окупанти, очевидно, хотіли забрати із собі до РФ, але не довезли.

Армія мародерів

Російські військові від початку наступу на Україну активно займаються мародерством. Росіяни "звільняють" українців від їхнього майна, крадучи навіть унітази з помешкань і білизну.

Зокрема перед втечею з Херсона окупанти також встигли пограбувати місцеве населення. Рашисти крали побутову техніку, меблі, старі списані матраци з лікарні та склопакети з вікон.

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