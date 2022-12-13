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"Окупанти лізуть і лізуть,": бійці 93 бригади розповіли про ситуацію в Бахмуті і спростували чутки (відео)

Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
Дата публікації
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"Окупанти лізуть і лізуть,": бійці 93 бригади розповіли про ситуацію в Бахмуті і спростували чутки (відео)

Фото: Associated Press

ЗСУ продовжують тримати місто Бахмут на Донеччині.

Місто Бахмут на Донеччині залишається найспекотнішою ділянкою фронта на сході. Українські захисники продовжують тримати оборону міста.

Про це вони розповіли у своєму щоденному відео.

"Зараз поширюються чутки, що хтось кудись забіг, хтось когось захопив. Ніхто нікуди не втік. Ми перебуваємо у Бахмуті, ми тримаємо Бахмут. Орки лізуть і лізуть, ми їх стримуємо, але місто ніхто не збирається здавати. Не поширюйте плітки. Всі на своїх місцях. Бахмут стоїть, Бахмут тримається", - розповіли бійці.

Вони також спростували інформацію про виведення 93 бригади із Бахмута, показавши свої шеврони, які належать 93 бригаді "Холодний Яр", що свідчить про те, що цей підрозділ перебуває на позиціях у місті.

Нагадаємо, що в районі Бахмута намагалася прорватися ворожа ДРГ. Окупанти неочікувано для себе натрапили на українських прикордонників. Ті їх підкараулили і "насипали". Ворожа ДРГ, зазнавши втрат, відійшла назад, звідки прийшла.

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Дата публікації
Перегляди
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