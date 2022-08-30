Окупанти масовано обстріляли Миколаїв 16 ракетами С-300: 2 людини загинули, 24 поранені

У понеділок вдень, 29 серпня, після 15:15 Миколаїв зазнав масованого обстрілу 16 зенітними ракетами С-300, який призвів до численних руйнувань та пошкоджень приватних і багатоповерхових будинків, об’єктів транспортної інфраструктури. Внаслідок чого дві людини загинули та 24 отримали поранення.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Також минулої доби окупанти обстрілювали такі райони області:

У Миколаївському районі вчора, 29 серпня, о 09:17 та 15:20 зафіксовано ворожі обстріли по місту Очаків Очаківської громади. Є влучення по території аквазони, постраждалих немає.

Вдень, 29 серпня, о 11:10 внаслідокворожих обстрілів села Червоне Воскресенської громади частково зруйновано будинок, пошкоджено газопровід. Постраждалих немає. Також ввечері, 29 серпня, о 16:02 за межами с. Калинівка внаслідок обстрілів спалахнула пожежа на відкритій території. На щастя, без постраждалих.

Баштанський район:

За інформацією ОК "Південь", ввечері, 29 серпня, двома зенітними ракетами С-300 атаковано Баштанський район. Внаслідок розриву ракет є пошкодження приватних будинків, за попередніми даними, постраждалих немає.

Під постійними обстрілами залишаються села Березнегуватської громади, що розташовані на лінії розмежування. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Інформація щодо пошкоджень уточнюється.

У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

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