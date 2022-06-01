Окупанти масовано обстріляли села Харківщини: загинула дитина, є поранені

Протягом доби російські окупанти масовано обстрілювали Харківський, Ізюмський, Богодухівський та Чугуївський райони області.

Також обстрілів зазнав Київський район Харкова. Постраждалих немає.

Про ситуацію в регіоні розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його інформацією, в результаті обстрілів окупантами населенних пунктів області загинуло 4 цивільних. У Золочеві загинула жінка, в Іванівці Ізюмського району – 12-річний хлопчик. У с. Шестакове Чугуївського району - 2 загиблих. Поранення отримали загалом 7 цивільних.

Зараз на окремих ділянках області тривають бойові дії. Ворог зосереджений на обороні та намагається утримати свої позиції.

"На Ізюмському напрямку російські окупанти перегруповуються та готуються до нових спроб наступу. Наші захисники тримають позиції та завдають ворогу втрат. Минулої доби ЗСУ збили російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор". Ворог діє підступно, завдаючи ударів по мирному населенню та цивільній інфраструктурі", - зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, що окупанти обстріляли приватний сектор у селищі Золочів Харківської області. Ворожий снаряд влучив до житлового будинку у Золочеві і зруйнував його. Внаслідок обстрілів одна жінка загинула, ще одну вдалося врятувати.

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