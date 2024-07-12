Окупанти масово вбивають українців протипіхотними мінами: подробиці від СБУ (відео)

Від початку повномасштабного вторгнення через ворожі вибухові пристрої постраждало понад тисячу мирних жителів.

Служба безпеки України виявила докази свідомого використання російськими солдатами під час вторгнення в Україну протипіхотних мін проти цивільного населення.

Про це в п’ятницю, 12 липня, повідомили у пресслужбі СБУ.

За інформацією спецслужби, від початку повномасштабного вторгнення через ворожі вибухові пристрої постраждало понад 1 тисяча мирних жителів, з яких 297 – загинули. Серед них – багато дітей.

Де та як окупанти влаштовують мінні пастки

Як встановило розслідування, російські окупанти цілеспрямовано облаштовують мінні пастки поблизу або на території населених пунктів, які розташовані в зоні бойових дій.

Для маскування боєприпасів окупанти використовують різні предмети широкого вжитку, серед яких дитячі іграшки та коробки з цукерками.

Крім того, дуже часто російські ДРГ встановлюють мінні загородження для прикриття свого відступу з прифронтових районів та прикордоння України.

Найбільше фактів застосування агресором мінних пасток проти цивільного населення зафіксовано на територіях Донецької та Харківської областей.

Які міни використовує ворог

Російські окупанти застосовують фугасні та осколкові протипіхотні міни.

ПФМ-1 – боєприпас натискної дії (відомий як "пелюстка"). За рахунок специфічної форми є малопомітним на місцевості. Здебільшого під час підриву на такій міні людина отримує значні поранення ніг, що можуть призвести до смерті.

ПМН-2 – так само боєприпас натискної дії. Зазвичай під час його вибуху людині відриває кінцівку, якою вона наступила на міну.

ОЗМ-72 – вистрибуючий боєприпас кругового ураження (відомий як "міна-жаба"). Під час спрацювання вона "вистрибує" на висоту майже 1 м та уражає уламками в радіусі 25 м.

МОН-50 – протипіхотна міна направленої дії, заборонена Оттавською конвенцією.

Воєнні злочинці понесуть покарання

У межах багатоепізодного кримінального провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни) тривають слідчі дії для притягнення воєнних злочинців до відповідальності.

Оскільки такі дії російських окупантів є навмисним порушенням міжнародного права, законів та звичаїв війни, після отримання СБУ достатньої кількості доказів буде вирішуватися питання про передачу матеріалів до Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

Нагадаємо, нещодавно у селі Циркуни біля Харкова на протитанковій міні підірвався легковий автомобіль, в якому перебувало шестеро цивільних осіб. Серед загиблих було 2-місячне немовля.

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