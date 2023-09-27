Окупанти масово заселяються у будинки місцевих мешканців у Запорізькій області

Російські окупанти масово заселяються в будинки місцевих жителів на території окупованої частини Запорізької області. Зокрема, найбільше заселення відбувається на відрізку від Токмака (Молочанська) до Роботиного (Новопрокопівки).

Про це в "Радіо Свобода" розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Від Токмака до Роботиного ворог просто зайняв усі будинки, усі помешкання наших людей. Знаємо, що з минулого тижня ворог почав у самому Токмаку підселяти людей. Що це означає? Якщо хтось проживав у будинку або квартирі, то ворог саме до цих цивільних мешканців підселяє своїх військових", - каже Федоров.

За його словами, це робиться для того, щоб прикриватися живим щитом. Він називає таке обладнання вогневих позицій "стандартною практикою".

Мер розповів, що місцеві мешканці виїжджають зі своїх будинків через таке "підселення" на відрізку від Токмака до Роботиного. Переселяються й на територію Запорізької області, але в інші населені пункти. Зокрема, до селищ Веселе, Михайлівка або до Мелітополя.

Нагадаємо, на Запоріжжі перевіряють кожну автівку - окупанти знову почали втікати. Росіяни намагаються зловити дезертирів.

Читайте також: