Окупанти мінують місцевість та поповнюють втрати і запаси: Генштаб про ситуацію на Харківському напрямку

Окупанти мінують місцевість та поповнюють втрати і запаси: Генштаб про ситуацію на Харківському напрямку

На Слобожанському напрямку російські окупанти обстрілюють позиції ЗСУ для недопущення подальшого їхнього просування у напрямку Держкордону України.

Ворог вживає заходів щодо поповнення втрат озброєння та військової техніки.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу.

"На Харківському напрямку противник основні зусилля зосередив на утриманні займаних рубежів та стримуванні підрозділів Сил оборони. Обстрілював цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Черкаські Тишки, Руські Тишки, Петрівка і Тернова. Продовжив заходи дистанційного мінування місцевості на вірогідних напрямках дій Сил оборони", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Повітряні сили Збройних сил України збили російський винищувач Су-35 у небі над Херсонською областю.

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