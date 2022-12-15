Окупанти мінують узбережжя річок на Херсонщині та намагаються переключити ЗАЕС до енергосистеми РФ - Генштаб

Також ворог примусово евакуює громадян України.
Російські окупанти продовжують мінувати тимчасово захоплені території Херсонської області, а також примусово евакуював громадян України.
Про це повідомляє Генеральний штаб України.
Нагалошується, що росіяни замінували дачні ділянки та узбережжя річок Конка і Чайка в межах Олешківської міської територіальної громади.
Крім того, ворожі війська силою вивезли мешканців острова Великий Потьомкінський. що поблизу Херсона, на поки що підконтрольну російським загарбникам територію.
У Генштабі також інформують, що окупаційна влада проводить роботи з переключення Запорізької атомної електростанції до енергетичної системи Російської Федерації.
Нагадаємо, російські війська 14 грудня обстріляли будівлю Херсонської ОВА. Окупанти атакували ОВА з реактивних систем залпового вогню. У результаті обстрілу пошкоджені два поверхи.
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