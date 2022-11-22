Окупанти мобілізують на війну чоловіків навіть з одним оком - розвідка

В армію РФ мобілізують навіть непридатних до військової служби людей.

Окупанти заявляють, що до російської армії забирають людей навіть із серйозними фізичними вадами.

Відповідну розмову загарбників перехопила українська розвідка, передає ГУР Міноборони.

Зокрема, російський окупант обговорив зі своєю родичкою випадок призову на військову службу чоловіка з одним оком.

"Наші визнали його придатним … розумієш, у нього одне око… і одне зовсім не бачить", – каже загарбник, говорячи про роботу російської військово-лікарської комісії на території окупованого Донецька.

Мобілізація до лав армії РФ

Військовий експерт Олег Жданов припустив, що в Росії на зиму та весну запланована друга і третя хвилі "часткової" мобілізації, щоб зібрати військо чисельністю у 500 тисяч.

Водночас росіяни в тимчасово окупованому Криму продовжують приховану мобілізацію.

А в Бєлгородській області РФ на території військової частини під час шикування на плацу двох мобілізованих на пострах іншим кинули в автозак за відмову виконувати наказ.

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