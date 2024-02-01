Окупанти мобілізують співробітників металургійного заводу на Луганщині – "АТЕШ"

Росіяни продовжують намагатися досягти успіху на фронті руками (а точніше смертями) українських громадян.
Окупанти мобілізують співробітників Алчевського металургійного заводу. Воно перебуває на межі припинення роботи через нестачу кадрів.
Про це пише рух "АТЕШ", посилаючись на агента з підприємства.
"Гауляйтери активно відправляють своїх працівників на фронт. Повістки роздають співробітники відділу кадрів, а за кимось приїжджають особисто з військкоматів. В армію забирають усіх поспіль, включаючи молодих людей та людей з інвалідністю", –зазначають у підпіллі.
Звісно, точну кількість працівників, які підлягають мобілізації, назвати неможливо. Проте, вочевидь, під призов потрапляють десятки й навіть сотні співробітників заводів та підприємств.
"Через це молоді люди не йдуть працювати на місцеве підприємство, але намагаються виїхати у безпечне місце. Окупанти звітують про постійні досягнення, але це не відповідає дійсності", – підсумували в "АТЕШ".
Раніше партизанський рух "АТЕШ" розвідав ситуацію в тимчасово окупованому Джанкої. Агенти зафіксували: КАМАЗи, "Урали" та особовий склад на вокзалі в Джанкої.
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