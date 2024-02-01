Окупанти мобілізують співробітників металургійного заводу на Луганщині – "АТЕШ"

Окупанти мобілізують співробітників Алчевського металургійного заводу. Воно перебуває на межі припинення роботи через нестачу кадрів.

Про це пише рух "АТЕШ", посилаючись на агента з підприємства.

"Гауляйтери активно відправляють своїх працівників на фронт. Повістки роздають співробітники відділу кадрів, а за кимось приїжджають особисто з військкоматів. В армію забирають усіх поспіль, включаючи молодих людей та людей з інвалідністю", –зазначають у підпіллі.

Звісно, точну кількість працівників, які підлягають мобілізації, назвати неможливо. Проте, вочевидь, під призов потрапляють десятки й навіть сотні співробітників заводів та підприємств.

"Через це молоді люди не йдуть працювати на місцеве підприємство, але намагаються виїхати у безпечне місце. Окупанти звітують про постійні досягнення, але це не відповідає дійсності", – підсумували в "АТЕШ".

Раніше партизанський рух "АТЕШ" розвідав ситуацію в тимчасово окупованому Джанкої. Агенти зафіксували: КАМАЗи, "Урали" та особовий склад на вокзалі в Джанкої.

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