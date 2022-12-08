Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Окупанти мобілізують жителів Мелітополя, щоб поповнити свої втрати на фронті

Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
Дата публікації
Перегляди
456
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Окупанти мобілізують жителів Мелітополя, щоб поповнити свої втрати на фронті

Фото: скриншот з відео

На Запоріжжі окупанти проводять мобілізацію.

На тимчасово окупованій частині Запорізької області окупанти проводять мобілізацію. До війсськоматів викликають жителів Мелітополя.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

"На тимчасово зайнятій території Запорізької області, з метою поповнення поточних втрат, російські окупанти планують мобілізувати місцевих жителів. Зокрема, в місті Мелітополь Запорізької області відзначено видачу повісток чоловікам призовного віку з вимогою прибути до військового комісаріату у найближчий час", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Путін розповів, скільки мобілізованих росіян беруть участь в так званій "СВО". Із мобілізованих 300 тисяч громадян РФ, призваних у межах так званої "часткової мобілізації", 150 тис. воюють в Україні, а ще 150 тисяч перебувають на полігонах.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
456
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація