Окупанти мобілізують жителів Мелітополя, щоб поповнити свої втрати на фронті

На тимчасово окупованій частині Запорізької області окупанти проводять мобілізацію. До війсськоматів викликають жителів Мелітополя.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

"На тимчасово зайнятій території Запорізької області, з метою поповнення поточних втрат, російські окупанти планують мобілізувати місцевих жителів. Зокрема, в місті Мелітополь Запорізької області відзначено видачу повісток чоловікам призовного віку з вимогою прибути до військового комісаріату у найближчий час", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Путін розповів, скільки мобілізованих росіян беруть участь в так званій "СВО". Із мобілізованих 300 тисяч громадян РФ, призваних у межах так званої "часткової мобілізації", 150 тис. воюють в Україні, а ще 150 тисяч перебувають на полігонах.

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