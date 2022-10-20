Окупанти можуть атакувати Каховську ГЕС і звинуватити Україну - ISW

Підривом дамби ГЕС Москва може звинуватити Україну у матеріальних збитках та загибелі людей.

Російські окупанти можуть здійснити напад на Каховську ГЕС, але звинуватити у цьому українських військових. Підтоплення, які можуть стати наслідком атаки, армія РФ використає як прикриття для запланований відступу з Херсонщини.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

" Російські військові можуть вважати, що прорив дамби міг би прикрити їхній відступ з правого берега Дніпра та запобігти або затримати просування України через річку ", - йдеться у звіті.

За даними американських аналітиків, посібники окупантів попередили про нібито можливий удар ЗСУ по греблі Каховської ГЕС. Роблять це для того, щоб з'явилися інформаційні умови для пошкодження греблі російською стороною та покладання відповідальності за можливі наслідки на Київ.

"18 жовтня Суровікін заявив, що отримав інформацію про нібито намір Києва пробити дамбу на Каховській ГЕС, що, за його словами, спричинить руйнівні повені в Херсонській області. Сальдо повторив цю заяву та попередив, що українські війська мають намір вдарити по дамбах вище за течією міста Херсона", - наголошують в ISW.

Крім того, командувач війни генерал Сергій Суровікін звинувачує Україну "в планах удару по цивільній та житловій інфраструктурі Херсонської області". Своєю чергою, "губернатор" Володимир Сальдо наголошує на евакуаціюї росіян з західного берегу Дніпра в очікуванні "широкомасштабного українського наступу".

Саме підривом дамби ГЕС Москва має намір звинуватити Україну у матеріальних збитках та загибелі людей, а також використати спричинену повінь для прикриття свого відступу.

"Кремль може спробувати використати таку атаку під фальшивим прапором, щоб затьмарити новини про третій принизливий відступ російських військ, цього разу із західної Херсонщини", – підсумовує аналітики ISW.

Ситуація на Херсонщині

ЗСУ від початку жовтня звільнили від окупантів понад 50 населених пунктів Херсонщини. Військовий експерт Дмитро Снєгирьов вважає, що українська армія може вибити ворога з Херсона протягом наступних кількох тижнів.

Нова "влада" Херсонщини наступу української армії боїться. Гауляйтер Володимир Сальдо 18 жовтня оголосив про переміщення цивільного населення на лівий берег Дніпра. Моляв, через небезпеку затоплення. Адже українські сили "готують" теракт на Каховській ГЕС, заявив "губернатор".

В Офісі президента кажуть, що росіяни вирішили залишити Херсон, щоб врятувати останню боєздатну піхоту. Олексій Арестович переконаний: окупанти планують задіяти її для захоплення Донецької області.

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