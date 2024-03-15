Окупанти можуть готувати масований ракетний удар під час виборів в РФ: військовий експерт пояснив деталі

Треба бути готовими до того, щоб швидко реагувати та бути в безпечному місці.

Російські окупанти можуть готувати масований ракетний та дроновий удар. І здійснити таку атаку вони можуть будь-якої миті.

Про це в ефірі "1+1" розповів військовий експерт Михайло Самусь.

"Насправді, очікувати можна завжди. Зазвичай, коли Росія накопичує ракети, накопичує "Шахеди", вони можуть вдарити в будь-який момент... Росіяни зараз б'ють по прикордонних районах, використовуючи С-300, С-400... Використання тих ракет, які потребують, наприклад, цілевказання супутникового і радіоелектронного, тобто стратегічна авіація, Ту-95 – вони також можуть використати”, — наголосив Михайло Самусь.

За його словами, треба бути готовими до того, щоб швидко реагувати та бути в безпечному місці.

"Треба розуміти, що дійсно це істоти, які можуть допустити будь-які криваві події насамперед на цьому фоні, коли у них фактично-то успіхів на фронті немає, у них є проблеми вже на своїй території... і взагалі ситуація не дуже добра. Тому вони можуть бити по цивільних, можуть створювати фон, що насправді все йде добре. Бачите, вони завдають ударів по всій Україні", — зауважив військовий експерт.

Нагадаємо, що внаслідок підступного подвійного удару ракетами, якого завдали російські терористи у п’ятницю, 15 березня, по місту Одесі, загинуло вже 20 осіб.

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