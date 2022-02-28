Окупанти можуть знищити зв'язок у Миколаєві: людей просять організувати чергування

Людей просять буди уважними і обережними.

У Миколаєві російські загарбники можуть знищити зв'язок.

Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

"Є інформація, що хочуть знищити зв'язок у місті. Прохання до тих, хто живе біля веж зв'язку, будьте уважні та пильні. Організуйте чергування. Але акуратно, будь-ласка. Щось побачили - викликаємо поліцію", - наголосив він.

За словами Кіма, 28 лютого у місті будуть працювати 30 екіпажів поліції.

Крім того, від 18:00 28 лютого в обласному центрів заборонили продаж алкоголю. "У магазинів, які будуть займатися продажом, весь товаром буде вилучено. Можете повідомити про таке. Будемо з цим боротися", - наголосив очільник області.