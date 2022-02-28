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Окупанти можуть знищити зв'язок у Миколаєві: людей просять організувати чергування

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Людей просять буди уважними і обережними.

У Миколаєві російські загарбники можуть знищити зв'язок.

Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

"Є інформація, що хочуть знищити зв'язок у місті. Прохання до тих, хто живе біля веж зв'язку, будьте уважні та пильні. Організуйте чергування. Але акуратно, будь-ласка. Щось побачили - викликаємо поліцію", - наголосив він.

За словами Кіма, 28 лютого у місті будуть працювати 30 екіпажів поліції.

Крім того, від 18:00 28 лютого в обласному центрів заборонили продаж алкоголю. "У магазинів, які будуть займатися продажом, весь товаром буде вилучено. Можете повідомити про таке. Будемо з цим боротися", - наголосив очільник області.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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