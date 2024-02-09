Окупанти на Авдіївському напрямку замислили підступний план: експерт пояснив мету військових РФ

Російські окупанти навколо Авдіївки намагаються здійснити флангові охоплення позицій ЗСУ. Таким чином вони хочуть заблокувати ротацію захисників нашої держави, постачання БК та евакуацію поранених.

Про це в ефірі телеканалу “Еспресо” повідомив військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа" Дмитро Снєгирьов.

За його словами, ситуація загострилася. Відбуваються бої у житловій забудові Авдіївки. Росіяни мають можливості вийти в тил українського угруповання.

“Наразі бої тривають у районі вулиць Соборної та Чернишевського, які розташовані у житловій забудові міста. Основні загрози перед українськими захисниками – можливість флангового удару по укріпрайону "Зеніт". Варто зазначити, що цей укріпрайон готувався з 2014 року, а окупанти намагалися його безуспішно штурмувати протягом 10 років. Тактичний маневр ворога полягав у тому, що російський підрозділ спецпризначення використав дренажну трубу протяжністю приблизно до 2 км, щоб зайти в оперативний тил українського угруповання та створити загрозу як флангових ударів, так і оперативного оточення окремих підрозділів ЗСУ”, - зауважив Дмитро Снєгирьов.

Він також додав, що інженерні роботи, які вели окупанти, тривали не один місяць. Зокрема, це були зварювальні та бурові роботи. Ще вони облаштовували схованки БК та спорядження.

"У підсумку маємо те, що скориставшись цим маневром ворог вийшов в тил українського угруповання, закріпився у міській забудові. Українські захисники змушені акумулювати свої оперативні резерви, аби локалізувати прорив окупантів. Противник нам нав'язав вуличні бої, які є боями високої інтенсивності”, - підкреслив експерт.

За його словами, виявилося, що російські військові можуть враховувати помилки своїх попередніх операцій. Мовиться про Маріуполь, коли російські війська в лоб штурмували Азовсталь та завод ім.Ілліча.

“Напевне основний розрахунок був, що окупанти будуть штурмувати Коксохім, але відбуваються протилежні речі - фангові охоплення позицій ЗСУ. З одного флангу вони обходять Степове, Бердичі з виходом на Ласточкине, це так звана дорога життя. А з іншого флангу – Індустріальний проспект, це можливість блокади ротації ЗСУ, підвезення БК та евакуація поранених”, - пояснив Дмитро Снєгирьов.

Він вважає, що зараз повторюється Бахмутський сценарій, який почався з встановлення окупантами контролю над локаціями ЗСУ, зокрема - дорогами на Часів Яр та іншими.

"Ситуація, на жаль, повторюється. Відстань від передових позицій противника до "дороги життя" за різними оцінками 900 м -1 км. Ситуація важка, але не критична, як намагаються малювати, і потребує непростих рішень. Скоріш за все буде стояти питання можливості відведення ЗСУ з району Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції. Якщо буде рішення щодо утримання Авдіївки, то знову таки це свідчитиме про прийняття політичного, а не військового рішення щодо подальшого характеру боїв в районі Авдіївки", - резюмував Снєгирьов.

Нагадаємо, що британська розвідка назвала пріоритетний напрямок для російської армії на фронті.

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