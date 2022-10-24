Окупанти на БМП підірвалися на міні у Донецькій області: момент смертельного вибуху (відео)

Днями у Донецькій області завдяки роботі інженерно-саперного підрозділу ЗСУ було знищено ворожу бойову машину піхоти разом з екіпажем.

Про це повідомили у Десантно-штурмувих війсках ЗСУ.

"Завдяки роботі саперів Миколаївської бригади ДШВ ЗС України знищено чергову БМП окупантів разом з екіпажем. Воїни 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ України продовжують знищувати бронетехніку та особовий склад противника", - йдеться у опвідомлені.

Ситуація на Донеччині

Як повідомив Генштаб ЗСУ, росіяни і далі пробують наступати в напрямку Бахмута та Авдіївки.

Вночі окупанти обстріляли Красногорівку, села Костянтинівка і Єлизаветівка у Мар'їнській громаді, а також селища Торське і Зарічне Лиманської громади. Детальна інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.

За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів в Донецькій області загинули шестеро людей, ще п’ятеро поранені.

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