Окупанти на БТРах "скучкувалися" на Донеччині, а ЗСУ скористалися моментом і знищили ворожу техніку

У Волноваському районі на Донеччині ЗСУ вдало поцілили у скупчення ворожої техніки. В результаті було "демілітаризовано" 6 одиниць техніки.

Про це повідомляє волонтер Роман Бочкала.

"ТрО Дніпро знищила 5 російських БМП-2 і танк Т-80БВ, ймовірно, під час спроби російського прориву поблизу Великої Новосілки", - йдеться в повідомленні.

Російські військові блогери зусмутилися знищенням російської техніки і закликали своїх вояків не "кучкуватися".

Нагадаємо, що розвідники Сил спеціальних операцій підрозділу "Бандерлоги" у Запорізькій області вирахували та навели артилерію на зосередження ворожих ЗРК С-300. За попередніми даними, знищено 7 ворожих ЗРК, ракети до них та зо 3 десятки окупантів.

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