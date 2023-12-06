Окупанти на Чернігівщині вдарили дроном по автомобілю старости прикордонної громади (фото)

Російські окупанти з безпілотника атакували автомобіль старости прикордонної громади на Чернігівщині.

Про це повідомили в пресслужбі МВС України.

Як стало відомо, староста одного з прикордонних сіл разом з колегами виїхав службовою автівкою, щоб виявити пошкодження дротів електропостачання в одному з сіл Новгород-Сіверського району.

“Під час обстеження ворог завдав удару з дрона. Автомобіль вибухнув і вщент згорів. На щастя, внаслідок вибуху люди не постраждали. Поліція документує черговий воєнний злочин росіян”, - наголосили в МВС.

Нагадаємо, що Тарнавський розповів про втрати ворога та бої на фронті.

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