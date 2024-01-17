Окупанти на Дніпропетровщині дроном влучили в авто, в якому перебували люди: постраждали діти (фото)

Російські окупанти вдарили дроном-камікадзе по Марганецькій громаді на Дніпропетровщині. Під удар потрапили двоє хлопців.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Як стало відомо, окупанти поцілили дроном-камікадзе по Марганецькій громаді. Під удар потрапило авто, в якому перебували люди. Внаслідок ворожої атаки постраждали двоє хлопців.

“13-річна дитина – “важка”. Юнак 19 років – у стані середньої тяжкості. Лікарі надають всю необхідну допомогу. Росіяни продовжують воювати з мирними. Негідники. Вони поплатяться за все”, - наголосив Сергій Лисак.

Нагадаємо, що російські окупанти 17 січня вчергове завдали удару по Херсону. Внаслідок обстрілу виникли перебої з електроенергією.

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