Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Окупанти на Донбасі сунулися атакувати позиції українських десантників і залишилися без техніки

Окупанти на Донбасі сунулися атакувати позиції українських десантників і залишилися без техніки

Дата публікації
Перегляди
1716
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Окупанти на Донбасі сунулися атакувати позиції українських десантників і залишилися без техніки

Фото: Юрій Бутусов

На Донбасі російські окупанти атакували позиції десантників однієї з бригад ЗСУ.

Українські воїни не лише змогли відбити ворожу атаку, а й захопити російську техніку.

Про це повідомляє журналіст Юрій Бутусов.

"Вчора російські війська провели чергову атаку на Донбасі. Воїни 79 десантно-штурмової бригади відбили атаку та знищили 2 танки, 5 БТР та 2 БМП російських військ, маркованих позначками О. Одна БМП захоплена", - написав Бутусов.

Він додав, що сьогодні, 3 травня, на напрямках головних ударів ЗС РФ продовжуються бої, українські десантники продовжують відбивати російські атаки. 

Нагадаємо, що втрати російських окупантів в Україні перевалили за 24 тисячі осіб. Станом на 3 травня загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів склали близько 24,2 тисячі осіб. Дані уточнюються.

Читайте також:

Гори, гори ясно. Мосейчук - Данілов

Гори, гори ясно. Мосейчук - Данілов
Наступна публікація