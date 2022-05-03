Окупанти на Донбасі сунулися атакувати позиції українських десантників і залишилися без техніки

На Донбасі російські окупанти атакували позиції десантників однієї з бригад ЗСУ.

Українські воїни не лише змогли відбити ворожу атаку, а й захопити російську техніку.

Про це повідомляє журналіст Юрій Бутусов.

"Вчора російські війська провели чергову атаку на Донбасі. Воїни 79 десантно-штурмової бригади відбили атаку та знищили 2 танки, 5 БТР та 2 БМП російських військ, маркованих позначками О. Одна БМП захоплена", - написав Бутусов.

Він додав, що сьогодні, 3 травня, на напрямках головних ударів ЗС РФ продовжуються бої, українські десантники продовжують відбивати російські атаки.

Нагадаємо, що втрати російських окупантів в Україні перевалили за 24 тисячі осіб. Станом на 3 травня загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів склали близько 24,2 тисячі осіб. Дані уточнюються.

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