Окупанти на Донбасі сунулися атакувати позиції українських десантників і залишилися без техніки

На Донбасі російські окупанти атакували позиції десантників однієї з бригад ЗСУ.
Українські воїни не лише змогли відбити ворожу атаку, а й захопити російську техніку.
Про це повідомляє журналіст Юрій Бутусов.
"Вчора російські війська провели чергову атаку на Донбасі. Воїни 79 десантно-штурмової бригади відбили атаку та знищили 2 танки, 5 БТР та 2 БМП російських військ, маркованих позначками О. Одна БМП захоплена", - написав Бутусов.
Він додав, що сьогодні, 3 травня, на напрямках головних ударів ЗС РФ продовжуються бої, українські десантники продовжують відбивати російські атаки.
Нагадаємо, що втрати російських окупантів в Україні перевалили за 24 тисячі осіб. Станом на 3 травня загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів склали близько 24,2 тисячі осіб. Дані уточнюються.
Читайте також:
- Бояться, що їх судитимуть: російські окупанти панікують через СБУ, яка прослуховує їхні розмови
- Мінус два танки і БМП: січеславські "боги війни" показали, як нищать техніку окупантів на сході України (відео)
- "Орлан" і "Тахіон" - все: ЗСУ за 48 годин "мінуснули" 20 ворожих БПЛА