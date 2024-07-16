Окупанти на Донеччині намагаються створити котел для ЗСУ: експерт пояснив деталі

В окупантів на фронті відчувається брак ресурсів. Ситуація перебуває в динаміці та непростою.

Російські окупанти на фронті вже відчувають брак ресурсів. Проте активізація армії РФ в напрямку населеного пункту Шуми та в напрямку Нью-Йорка - досить загрозлива.

Про це в ефірі “Еспресо” розповів військовий експерт, полковник ЗСУ, ексречник Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов.

“Активізація ворога в напрямку населеного пункту Шуми та в напрямку Нью-Йорка є досить загрозливою тенденцією. Якщо ворог і просувається на 100-300 метрів на добу, але очевидно, що у такий спосіб він намагається сформувати кліщі для створення котла для українських оборонців, які діють на цій ділянці фронту. Але український Генштаб чітко бачить усі можливості щодо дій ворожої армії, і вчиняє відповідні заходи протидії. Тому що фланги у противника - це завжди досить слабкі місця”, - наголосив Владислав Селезньов.

За його словами, в окупантів на фронті відчувається брак ресурсів. Ситуація перебуває в динаміці та непростою.

“Ворог, який не має досягнутих результатів, може не встигнути зрефлексувати на відповідні контрдії Сил оборони України. Ситуація перебуває в динаміці і є непростою. Очевидно, що Генштаб України реагуватиме на ризики, що створюються для наших оборонців, які де-факто перебувають в оточенні з трьох сторін. Які рішення ухвалюватимуться - складно поки що прогнозувати. Вважаю, що потрібно тримати визначені рубежі та позиції, допоки це не стане критично загрозливим для наших оборонців”, - підкреслив військовий експерт.

Він також додав, що далі необхідно проводити маневрену оборону. Оскільки ключова місія Сил оборони - це системне знищення ворожої живої сили, бронетехніки та зброї.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача.

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