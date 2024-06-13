Окупанти на Донеччині розчавили воєнною вантажівкою цивільне авто (відео)

За яких умов сталася ДТП та чи є постраждалі люди - наразі невідомо.

Російські окупанти розчавили на дорозі черговий цивільний автомобіль. Сталося це у Донецькій області.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав журналіст та блогер Денис Казанський.

Як стало відомо, російські окупанти на Донеччині, на дорозі між Іловайськом та Амвросіївкою, вантажівкою розчавили цивільний автомобіль.

“Російські “визволителі” розчавили черговий цивільний автомобіль. Звільнення від фашизму йде за планом та у повній відповідності до графіка”, - прокоментував подію блогер.

На кадрах же видно, як на узбіччі дороги стоїть воєнна вантажівка, а за кілька метрів від неї - розчавлений цивільний автомобіль, з якого навіть мотор вирвало.

Чи постраждали люди та за яких обставин сталася ДТП - наразі невідомо.

Окупанти на Донеччині воєнною вантажівкою розчавили цивільне авто

Нагадаємо, що в Бєлгородській області п'яні окупанти розчавили танком автівку з людьми.

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