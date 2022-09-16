Окупанти на Херсонщині без їжі та води тікають через Дніпро на вкрадених човнах - розвідка

Місцеві жителі на Херсонщині відмовляються забезпечувати окупантів продовольством навіть під примусом.

Підрозділи окупантів у Херсонській області не можуть забезпечити себе питною водою та тікають через Дніпро на вкрадених моторках.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

"Підрозділи зс рф, які досі знаходяться на тимчасово окупованих територіях Херсонської області, відрізані від налагодженого постачання їжі та питної води. Зокрема, командування десантно-штурмового підрозділу повітряно-десантних військ зс рф, який розташований неподалік Каховки, не може вирішити проблему забезпечення особового складу на передових позиціях питною водою та боєприпасами", - йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, місцеві жителі відмовляються забезпечувати окупантів продовольством навіть під примусом.

"Наразі поповнення запасів води і боєкомплекту здійснюється винятково вночі цивільним автотранспортом, викраденим у найближчих населених пунктах", - йдеться у повідомленні.

Низка підрозділів російської армії в Херсонській області отримала наказ про виведення особового складу на лівий берег Дніпра, використовуючи для цього маломірні плавзасоби – моторні човни, викрадені у навколишніх селах, кажуть розвідники.

"Поблизу місця паромної переправи через Дніпро зафіксовано появу кількох груп беззбройних рашистів по 10-20 осіб. Ці військовослужбовці відмовилися брати участь у бойових діях. Через це командири підрозділів зняли їх з усіх видів постачання, вилучили зброю та відпустили "на вільні хліби". Наразі вони вимушені жебракувати у місцевих жителів та шукають можливості повернутися додому", - підсумували в ГУР.

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