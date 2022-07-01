Окупанти на Херсонщині намагаються втекти з місця бойових дій до Криму через Арабатську стрілку

Окупанти на Херсонщині намагаються втекти з місця бойових дій до Криму через Арабатську стрілку

В Херсонській області фіксуються непоодинокі випадки дезертирства російських військових.

Через великі втрати серед російських загарбників почастішали випадки дезертирства на Херсонщині. Окупанти намагаються втекти з місця бойових дій до Криму через Арабатську стрілку.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки Міноборони України.

За даними розвідки, в окупованій Калинівці Херсонської області з’явилась група дезертирів віком 18-20 років. Вони одягнуті у військовий однострій російського зразка, без розпізнавальних знаків та головних уборів. Дизертири просять їжу та воду у місцевого населення.

"Один з них, ймовірно, поранений. При собі мають три автомати Калашнікова. Рухаються в бік Криму. При цьому, пересуваються виключно вночі, а вдень переховуються", - інформує ГУР.

Загалом, за даними української розвідки, в Херсонській області фіксуються непоодинокі випадки дезертирства російських військових.

"Головна причина втечі – великі втрати окупантів через точні удари української артилерії. Найчастіше втікачі намагаються добратися до Криму через Арабатську стрілку. Цей маршрут вважається безпечним та добре "відпрацьованим", - йдеться у повідомленні.

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