Окупанти на Херсонщині силоміць вивезли сироту: дитина хоче повернутися до України

Окупанти на Херсонщині намагаються організувати навчальний процес під російські вимоги, але у них нічого не вдається, адже викладацький склад здебільшого відмовляється від співпраці з ворогом. При цьому колаборанти також не можуть допомогти організувати навчання і згодом виїжджають до Криму або регіонів РФ.

Про це в ефірі «Єдиного марафону» в рамках проєкту "Життя в окупації" розповів директор ПТУ №14 у Новій Каховці Херсонської області Ігор Сердюк.

Він після допитів і примушувань до співпраці виїхав із міста і наразі перебуває в Ірландії, звідки організував навчальний процес для сотень дітей.

«Від мене вимагали тільки одного – співпраці. Або сказали: «В этом подвале ты и сдохнешь». У мене вибору не було – потрібно було тільки виїжджати. Після бесід із ФСБ я зрозумів, що там робити нічого. Усі, хто за Україну, їх будуть витискати. Я провів півроку під окупацією і два тижні у в’язниці. Наразі я перебуваю в Ірландії, працюю з нашими дітьми і навчаю їх», - розповів Сердюк.

Він зазначив, що наразі в ПТУ №14 вчиться 420 дітей. Половина із них перебувають на окупованій Росією території, 25% - на підконтрольній Україні території, і 25% - за кордоном. Вони виїхали до Європи та Росії. Спілкування триває і для багатьох це єдиний ланцюг зв’язку з Україною.

«Більшість дітей, які наразі перебувають у Росії, виїхали з батьками. Але діти хочуть отримати наші дипломи і навчатися в Україні. Але є випадок, коли сироту вивезли насильно до Росії. Він зараз під Анапою. Я зараз цим займаюсь. Він просить забрати його. Я контактую з прокуратурою і Червоним Хрестом. Як він розповів, його спіймали в магазині з братом. Затягнули до автобуса і перед деокупацією правобережжя Херсонської області примусово вивезли», - сказав директор навчального закладу.

Ігор Сердюк додав, що із Нової Каховки виїхало 70-75% місцевих мешканців. У селах дещо інша ситуація – там виїхало 40-50%. У цих селах залишились жити і працювати викладачі. Утім, у них відбуваються постійно обшуки. Зокрема, до дітей приходять додому і там всі у постійному страху.

«Росіяни хотіли, щоб ми відкрили училище. Я не погодився. Дві людини погодились і провели зібрання. Зараз приміщення училища розбите, розкрадене. Всі, хто зараз вчиться, вірить, що Україна повернеться на окуповані території», - підкреслив Ігор Сердюк і зазначив, що перші кілька місяців окупанти не втручались у роботу українського закладу, але колектив підготувався і сховав документи. «У нас все заховано. Ми повернемось і все відновимо. Доступу до анкет учнів немає, хоча росіяни ходили по домівках і закликали приходити до російських шкіл вчитися», - пригадує він і додає, що Міносвіти забезпечує викладачів зарплатами.