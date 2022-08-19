Окупанти на Херсонщині погрожують конфіскувати майно батьків, які не віддадуть дітей до захоплених шкіл

Російські загарбники на тимчасово окупованих територія Херсонської області погрожують батькам виселенням та конфіскацією майна, якщо вони не віддадуть своїх дітей на навчання до захоплених шкіл.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Росіяни з вересня планують почати навчальний рік за російською програмою, тобто по факту це будуть пропагандистські осередки для русифікації українських дітей. Проте батьки не поспішають віддавати дітей в ці "навчальні заклади", - йдеться у повідомленні.

Тому окупанти почали погрожувати виселити родини, які не погоджуються на навчання своїх дітей в школах з російською програмою. Їхнє майно також обіцяють конфіскувати. Для попередження всі батьки, які не подадуть заяви про навчання своїх дітей до “шкіл” будуть оштрафовані на 148 тис. рублів.

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