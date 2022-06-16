Окупанти на Херсонщині сивіють від страху і в кожній бабусі бачать коригувальника: перехоплення СБУ

Окупанти на Херсонщині сивіють від страху і в кожній бабусі бачать коригувальника: перехоплення СБУ

Російські окупанти на Херсонщині потерпають від ЗСУ: не вилазять з окопів, сивіють від страху і в кожній бабусі бачать коригувальника.

Про це свідчать нові телефонні розмови російських загарбників, які перехопила СБУ.

Розмову окупантів спецслужба оприлюдила у своєму каналі в Telegram.

"Приїхав до пацанів на передок, а вони як діди стали, постаріли. У них "кукушка" їде. За місцевих – ніхто не певен: хто вони такі, що роблять. Може вони вночі е*ашаться з нами, а вдень вони мирні люди. Нікому не можна довіряти. Йде бабуся з пиріжками, а вночі вона може бути полковником, корегувальником артилерії", – розповідає один окупант іншому.

На поради свого товариша, як треба воювати з українцями, окупант видає порцію пропагандистках штампів та зрештою іронічно радить тому "подзвонити Володьці" Путіну.

"Бо насправді шансів просунутися на півдні України у них немає", - кажуть в СБУ.

Загарбники кажуть, що навіть їхні десантники бояться позицій українських бійців.

"У них там такі позиції... Щоб ти розумів, у нас навіть льотчики бояться літати", - резюмує російський солдат.

"Наші захисники готові зробити так, щоб російські загарбники не тільки літати, а й ходити боялися на нашій землі", - зазначили в СБУ.

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