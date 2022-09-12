Окупанти на Херсонщині, які потрапили в оточення, готові скласти зброю - ОК "Південь"

Російські окупанти на правому березі Дніпра готові скласти зброю і перейти під егіду міжнародного гуманітарного права, тобто поповнити обмінний фонд.

Зараз росіяни шукають способи здатися.

Про це керівниця пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Продовжуємо просування, і цей рух досить переконливий. Він має вплив не тільки на географічне посунення ворожих позицій, а й психологічний. Ворожі підрозділи, починаючи переформатування, вишукують можливості вийти на контакт з нашими підрозділами, щоб провести так звані перемовини про умови складання зброї й перехід під егіду міжнародного гуманітарного права. Вони усвідомлюють, що затиснуті між берегом Дніпра та нашими силами", - пояснила вона.

За словами Гуменюк, окупанти намагаються знайти способи зберегти собі життя і зараз розглядається це питання.

За даними журналіста Романа Цимбалюка, 9 вересня зведені ворожі підрозділи полку спеціального призначення "Ахмат" та 19-го загону "БАРС" спробували зайняти один із населених пунктів Донецької області, проте потрапили в засідку ЗС України та зазнали втрат.

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