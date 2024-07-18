Окупанти на кордоні з Сумщиною хочуть створити провокацію: що про це відомо

За різними даними, поблизу ділянки цього кордону противник накопичив близько 11 тисяч військових.

Російські окупанти на кордоні з Україною поблизу Сумщини накопичують військові потужності. Є припущення, що росіяни можуть на цьому напрямку готувати провокації.

Про це “24 Каналу” розповів військовий експерт Владислав Селезньов.

Як зазначається, в Курській області, яка межує із Сумською областю, має недостатньо сил для проведення масштабних наступальних заходів. За різними даними, поблизу ділянки цього кордону противник накопичив близько 11 тисяч військових.

Водночас цієї кількості окупантів замало для окупації Сум. Росіяни, ймовірно, намагатимуться створити там “санітарну зону” на рівні диверсійно-розвідувальних груп.

“Ворог може активно застосовувати міномети та артилерійські системи, щоб гатити по нашому прикордонню. Час від часу по наших територіях також будуть прилітати ворожі керовані авіаційні бомби”, – припустив військовий експерт.

Він також додав, що діяльність російських ДРГ вже стала буденною. Нещодавно такі групи намагалась атакувати один із напрямків на Сумщині.

Також важливо розуміти, що жодної спокійної ділянки на тих територіях, які були звільнені від ворожої окупації, не буде.

“Ворог постійно шукає слабкі місця в нашій обороні, використовуючи ДРГ та спецпризначенців, щоб мати оперативно-розвідувальну інформацію. Сили та засоби України постійно перебуватимуть на Чернігівщині та Сумщині, аби бути готовими до протидії ворогу”, – наголосив Селезньов.

Нагадаємо, що на кордоні з Сумщиною зменшилася активність російських окупантів.

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