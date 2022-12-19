Окупанти на лівому березі Дніпра повторюють херсонський сценарій, знаємо, чим це завершиться — Гуменюк

Гуменюк розповіла про оборонні лінії, які окупанти намагаються облаштувати на півдні України, і за яким сценарієм вони діють.

На лівому березі Дніпра, де перебувають окупанти, все відбувається за тим самим сценарієм, як було на правому березі.

Про це повідомила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк у коментарі 24 каналу.

"Вони (росіяни - Ред.) спочатку скупчувалися навколо Херсона, будували (лінію оборони – Ред.), потім повідомляли, що вони залишають деякі населені пункти. Потім вони готувалися до вуличних боїв. Потім розповідали, що ще не все втрачено, а потім починали виносити з банківських установ і інших закладів те, що вважали цінним. В принципі, все повторюється, вони полюбляють наступати на ті самі граблі, хай працюють за тим самим сценарієм, ми принаймні знаємо, чим це все завершиться", — сказала Гуменюк.

Вона зазначила, що окупанти наразі намагаються облаштувати лінії оборони подалі від лінії фронту, "щоб хоч якось відзвітувати перед своїм керівництвом щось на зразок того, що: "Ну ми щось робили".

Контрнаступ на Херсонщині

9 листопада Міноборони РФ заявило про плановий відступ російських військ з правого берега Херсонщини.

11 листопада в ЗСУ офіційно підтвердили звільнення Херсона від окупантів. Загалом на правому березі Дніпра вдалося звільнити майже 200 населених пунктів.

Військовий експерт Олександр Коваленко розповів, що найближчими місяцями на двох ділянках фронту можна очікувати успішного контрнаступу ЗСУ.

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