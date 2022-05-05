Окупанти на Луганщині мобілізували до військових підрозділів місцевих жителів - Генштаб

Окупанти на Луганщині мобілізували до військових підрозділів місцевих жителів - Генштаб

У Луганській області окупанти доукомплектували військові підрозділи місцевими жителями.

Так, жителів Сватівського району змушують воювати проти Збройних Сил України.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

"Підрозділи бойовиків 2-го армійського корпусу 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу, які знаходяться в населеному пункті Сватівського району Луганської області укомплектовані місцевими жителями з найближчих населених пунктів мають низький морально-психологічного стан, суттєві проблеми з озброєнням та засобами захисту і не готові до виконання завдань", - повідомляють у Генштабі.

Нагадаємо, що частина військовослужбовців 38-ї окремої мотострілецької бригади 35-ї загальновійськової армії Східного військового округу, після відведення до району відновлення, через значні втрати особового складу, відмовилась від подальшої участі у бойових діях на території України.

Раніше повідомлялося, що Росія намагається поповнити втрати бойового складу, тому мобілізує резервістів. Зокрема, повістки до військкомату надходять навіть військовим пенсіонерам.

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