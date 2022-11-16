Окупанти на Миколаївщині сховали понад 100 мін у школах - СБУ (фото)

У звільнених від окупантів районах Миколаївської області СБУ знайшла потужні схрони з ворожими боєприпасами. Зокрема росіяни ховали вибухівку у школах та лікарнях.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

"Під час стабілізаційних заходів у звільнених районах Миколаївщини Служба безпеки встановила місцезнаходження потужних схронів з російськими боєприпасами. Серед вилученого – сотні одиниць протитанкового озброєння, артилерійські снаряди та бойові гранати. Також ворожі схованки з вибухівкою були облаштовані на території соціальних об’єктів, у тому числі лікарень та шкіл захоплених населених пунктів регіону", - йдеться у повідомленні.

У результаті масштабної оперативної роботи у нещодавно звільненому місті Снігурівка Баштанського району лише за два дні працівники СБУ виявили:

понад 200 танкових снарядів;

понад 100 мін,

8 артснарядів і боєприпасів для автоматичної гармати;

15 пострілів до протитанкових ракетних комплексів;

13 бойових гранат Ф-1;

4 одиниці автоматичної зброї, зокрема кулемети;

понад 15 тисяч набоїв різного калібру.

Бойові схрони ворог облаштував для створення резерву окупаційних угруповань РФ та проведення диверсій на південному напрямку.

Вилучені засоби ураження передали для потреб ЗСУ.

Зараз правоохоронці намагаються викрити і притягнути до відповідальності осіб, причетних до прихованого облаштування ворожих арсеналів.

Нагдаємо, ЗСУ звільнили Бериславський район Херсонщини, де перед втечею окупанти замінували все, навіть лікарні.

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