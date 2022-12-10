Окупанти на окупованій частині Херсонщини збираються вилучити з обігу українську гривню

Окупаційна адміністрація Херсонської області заявила, що почала обмінювати українську валюту, що перебувала в місцевому обігу, на російські рублі.
Окупанти збираються 1 січня припинити обіг гривні в тимчасово окупованій частині Херсонщини.
Про це повідомляє Reuters.
Загарбники заявили, що такі дії спрямовані на "інтеграцію регіону до російського економічного простору".
"Для зручності жителів і для більш плавної інтеграції регіону до російського економічного простору цього тижня банки Херсонської області розпочали валютно-обмінні операції", — заявив окупаційний голова місцевого відділення Центрального банку Росії Андрій Перетонкін.
Слід зазначити, що ще нещодавно російська адміністрація заявляла, що в Херсонській області прийматимуть і рубль, і гривню.
Нагадаємо, вдень у суботу, 10 грудня, російські війська знову атакували Херсон - вдарили по пологовому відділенню лікарні.
Читайте також:
- Росіяни півсотні разів обстріляли територію Херсонщини та вбили двох людей
- Зруйновані лікарня та будинки, загинули двоє людей: окупанти знову обстріляли Херсон
- Смертельне розмінування на Херсонщині: що відомо про загиблих поліцейських та чому так сталося