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Окупанти на окупованій частині Херсонщини збираються вилучити з обігу українську гривню

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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Окупанти на окупованій частині Херсонщини збираються вилучити з обігу українську гривню

Фото: pixabay.com

Окупаційна адміністрація Херсонської області заявила, що почала обмінювати українську валюту, що перебувала в місцевому обігу, на російські рублі.

Окупанти збираються 1 січня припинити обіг гривні в тимчасово окупованій частині Херсонщини.

Про це повідомляє Reuters.

Загарбники заявили, що такі дії спрямовані на "інтеграцію регіону до російського економічного простору".

"Для зручності жителів і для більш плавної інтеграції регіону до російського економічного простору цього тижня банки Херсонської області розпочали валютно-обмінні операції", — заявив окупаційний голова місцевого відділення Центрального банку Росії Андрій Перетонкін.

Слід зазначити, що ще нещодавно російська адміністрація заявляла, що в Херсонській області прийматимуть і рубль, і гривню.

Нагадаємо, вдень у суботу, 10 грудня, російські війська знову атакували Херсон - вдарили по пологовому відділенню лікарні.

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Дата публікації
Перегляди
787
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