Окупанти на Південному напрямку перекидають резерви - Генштаб

На Південнобузькому напрямку ворог, в результаті наступальних дій українських підрозділів зазнав втрат та зайняв оборону на невигідних рубежах в районі населеного пункту Костромка.
Окупанти вживають заходів з відновлення втрачених позицій за рахунок перекидання резервів на загрозливі напрямки.
Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.
Російські окупанти здійснили вогневе ураження цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Лимани, Степова Долина, Луч, Партизани, Червоний Яр, Трудолюбівка та інших.
З метою поповнення втрат ворог посилює угруповання знятими зі зберігання застарілими зразками озброєння та військової техніки, зокрема, танками Т-62 та БМП-1.
На Бессарабському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала.
Нагадаємо, що Київська область і столиці після повномасштабного вторгнення РФ на територію України, на жаль, перебуває постійно під загрозою вторгнення і під загрозою ракетних ударів. Про це заявив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.
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