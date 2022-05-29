Окупанти на Південному напрямку перекидають резерви - Генштаб

На Південнобузькому напрямку ворог, в результаті наступальних дій українських підрозділів зазнав втрат та зайняв оборону на невигідних рубежах в районі населеного пункту Костромка.

Окупанти вживають заходів з відновлення втрачених позицій за рахунок перекидання резервів на загрозливі напрямки.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Російські окупанти здійснили вогневе ураження цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Лимани, Степова Долина, Луч, Партизани, Червоний Яр, Трудолюбівка та інших.

З метою поповнення втрат ворог посилює угруповання знятими зі зберігання застарілими зразками озброєння та військової техніки, зокрема, танками Т-62 та БМП-1.

На Бессарабському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала.

Нагадаємо, що Київська область і столиці після повномасштабного вторгнення РФ на територію України, на жаль, перебуває постійно під загрозою вторгнення і під загрозою ракетних ударів. Про це заявив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

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