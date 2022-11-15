Окупанти на раритеті: ЗСУ затрофеїли російський танк зразка 1967 року: відео

Російські військові воюють в Україні зокрема і на доволі старих танках. Одного з таких металевих "звірів" затрофеїли бійці ЗСУ на одному з напрямків ведення бойових дій.

Про це повідомили у СтратКомі ЗСУ.

"На цьому відео зображено трофейний кацапський Т-62. Здавалося б вже не цікаво, але зараз цікаво не констатувати саму модель танка, а його рік випуску. Цей, наприклад, зразка 1967 року. Друга армія у світі", - йдеться к повідомленні.

Ситуація на фронті

Російські загарбники впродовж доби намагаються проводити десятки штурмових дій на Донеччині, але зазнають величезних втрат, особливо на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Станом на 15 листопада загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 82 080 осіб. За добу ЗСУ ліквідували понад 700 російських військових.

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