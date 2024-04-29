Окупанти на Сумщині зруйнували КАБами школу (фото)

Російські окупанти 29 квітня обстріляли одне із сіл Ямпільської громади на Сумщині. Били росіяни двома КАБами.

Про це повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації.

Як стало відомо, окупанти вдарили двома КАБами по території села Ямпільської громади.

“Зруйновано місцеву школу. На щастя, обійшлося без постраждалих. Вкотре наголошуємо на необхідності дотримуватися сигналу Повітряної тривоги. Адже ворог підступний: атакує школи, дитсадки, іншу цивільну інфраструктуру. Тримаймося і віримо в ЗСУ”, - розповіли в ОВА.

Нагадаємо, що на Сумщині прозвучало 82 вибухи.

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