Окупанти на Запоріжжі обстріляли цивільну інфраструктуру та понад 50 разів вдарили по позиціях ЗСУ

Окупанти у Запорізькій області обстрілюють військових та мирні села та міста.

За минулу добу, 12 липня, окупанти 51 раз обстріляли позиції військових ЗСУ в Запорізькій області. Також ворог вдарив по цивільній інфраструктурі у чотирьох населених пунктах.

Про це сьогодні вранці, 13 липня, повідомили в Запорізькій ОВА.

За даними поліції, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районах населених пунктів Мала Токмачка, Приморське, Гуляйполе, Кам’янське.

До правоохоронців надійшло 27 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами.

За добу з тимчасово окупованої територі евакуювали 1172 людини, з них 301 – діти.

Також російські війська впродовж минулої доби здійснили 51 обстріл позицій українських захисників, застосовуючи танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення.

Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів.

"За інформацією української розвідки, підрозділи фсб росії здійснюють пошук дезертирів зі складу окупаційних військ на території тимчасово окупованої Запорізької області. У військах окупантів кількість таких осіб, що покинули свої підрозділи через загрозу артилерійських ударів Збройних Сил України по об'єктам російських окупаційних військ, збільшується у геометричній прогресії і наразі становить близько 60 осіб", - йдеться у повідомленні.



Відомо, що російські дезертири переховуються у підвалах, покинутих та зруйнованих будівлях.

"Вони шукають будь-якого способу покинути територію України, не знаючи, що єдиним для них способом повернутись додому - це здатись у полон Збройним силам України", - йдеться у повідомленні.

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