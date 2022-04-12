Окупанти на звільнених територіях залишили дуже багато мін, на Київщині - жахлива картина - Маляр

Також заступниця міністра оборони вважає, що виведені війська з Півночі, можуть ще повернутися до України.

На звільнених від російських військових територіях, зокрема у Київській, Чернігівській та Сумській областях, місцевим жителям необхідно дочекатися розмінування територій, щоб уникнути трагічних наслідків.

Про це сьогодні, 12 квітня, розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

"Розмінування - дуже тривалий процес. Це потрібно розуміти. Дуже важливо, щоб місцеві жителі, чиї території звільнені, набралися терпіння і дочекалися кінця цього розмінування. Тому що в нас є трагічні випадки, коли люди через необережність чи через незнання, нерозуміння ситуації підривалися на мінах. Російські війська залишили по собі дуже багато мін, якщо говорити про Київську область - то просто жахлива картина", - сказала вона.

На думку Маляр, ті російські війська, яких вивели із звільнених територій, зараз набираються нових сил і, ймовірно, можуть повернутися назад до України.

"Що стосується Півночі - тут варто зрозуміти, що ворог свої війська відвів, це швидше під тиском Збройних Сил України, не добровільно. Але все одно російська війська переходять з Білорусі в Російську Федерацію не для того, щоб взагалі залишити територію України, а для того, щоб перегрупуватися, для того, щоб укріпитися, їм потрібен відпочинок у технологічному розумінні і вони використовують цей момент для того, щоб набратися нових сил і якщо дозволятиме їм бойова ситуація, бо вони зараз орієнтуються тільки на неї, вже стратегічні плани в них фактично зруйновані, то вони, звісно, будуть реалізовувати свої плани щодо всієї України", - зазначила вона.

Нагадаємо, у північних регіонах України, звідки вигнали окупантів, тривають безпекові роботи, передусім — розмінування. За словами президента України Володимира Зеленського, росіяни свідомо робили все, щоб повернення у райони після деокупації було максимально небезпечним.