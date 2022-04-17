Окупанти накопичили боєприпасів, але мають проблеми із забезпеченням: ранкове зведення Генштабу ЗСУ станом на 17 квітня

У підрозділах окупантів, що знаходяться на лінії безпосереднього зіткнення, росте невдоволення особового складу, морально-психологічний стан залишається на низькому рівні.

В Україні розпочалася 53 доба героїчного протистояння українського народу російським загарбникам.

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У Генштабі ЗСУ повідомили, як минула 53-тя доба.

За інформацією Генштабу, окупанти переміщують підрозділи на територію України з Курської, Брянської та Воронезької областей. Щоправда ті підрозділи, які вже на українській території, мають проблеми з забезпеченням, але змогли накопичити значні запаси боєприпасів.

"У підрозділах окупантів, що перебувають на лінії безпосереднього зіткнення, росте невдоволення особового складу, морально-психологічний стан залишається на низькому рівні. Російські військовослужбовці постійно скаржаться на відсутність ротації, техніку, яка постійно виходить з ладу, якість пального, що постачається та харчування", - зазначають у Генштабі.

На Волинському і Поліському напрямках противник активних дій не проводив. На Сіверському - зберігається імовірність ракетних ударів та здійснення артилерійських обстрілів з території російської федерації по об’єктах військової та цивільної інфраструктури у Чернігівській та Сумській областях.

На Слобожанському напрямку змін в складі та положенні сил противника не відзначається. Окупанти продовжують часткове блокування міста Харкова та обстріли його житлових районів.

На Донецькому і Таврійському напрямках ворог продовжував завдавати авіаційних ударів по Маріуполю. Проводив штурмові дії в районі морського порту.

Ведеться підготовка підрозділів 810-ї та 155-ї окремих бригад морської піхоти до проведення десантної морської операції. Інформація наразі уточнюється.

"На Південнобузькому напрямку основні зусилля ворог зосереджує на утриманні займаних позицій. За наявною інформацією у невизнаній Придністровській Молдавській Республіці, за участтю представників федеральної служби безпеки російської федерації, було проведено перевірку боєздатності 1-ї, 2-ї та 3-ї окремих мотострілецьких бригад збройних формувань ПМР. Підрозділи, що перевірялися, не готові до ведення бойових дій", - повідомили у Генштабі.

На тимчасово окупованих територіях російські військовослужбовці тероризують місцеве населення, а їхні дії заохочує командування.

"На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито десять атак ворога, знищено п’ятнадцять танків, двадцять чотири одиниці броньованої та десять одиниць автомобільної техніки, а також три артилерійські системи противника. Угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу уражено тринадцять повітряних цілей: один літак, один вертоліт, п’ять БПЛА та шість крилатих ракет", - зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, що за добу Повітряні сили знищили літак, гелікоптер, БпЛА та збили шість крилатих ракет.

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