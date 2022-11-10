Окупанти накопичують сили біля Сватового і Кремінної, ЗСУ далі просуваються на Луганщині - Гайдай

Окупантам не вдалося повернути собі Білогорівку.

Армія Російської Федерації накопичили багато резервів біля Сватового і Кремінної. Своєю чергою, українські Збройні силии продовжують просуватися у Луганській області.

Про це під час телемарафону розповів керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Не так, звісно, як на Харківщині, але все одно просуваються вперед. Я сподіваюся, що найближчим часом зможу зробити матеріали із нових деокупованих населених пунктів Луганської області", - висловився Гайдай.

Голова ОВА спростовує заявив окупантів, що вони нібито повернули під свій контроль Білогорівку. За словами Гайдая, у майже знищеному росіянами селі перебувають українські військові. Наразі там точаться бої за територію.

Керівник Луганщини розповів, що росіяни залишають на полі бою своїх вбитих солдатів. Тому область, каже Гайдай, поступово перетворюється на масштабний російський могильник. Крім того, з'являється проблема із зараженою водою.

"В невеличкі населені пункти розвозитимемо ручні фільтри та таблетки для очищення забрудненої окупантами води, для міст, які звільнимо, готуємо потужне обладнання", – додав Гайдай.

Як повідомлялося, за останній тиждень на захоплених територіях Луганщини почастішала "бавовна". Зокрема, сталося багато вибухів складів боєкомплектів та казарм, а "свіжомобілізовані" росіяни дуже слабко підготовлені, тож на полі бою мруть, як мухи. Побратими їхні тіла не забирають, трупи розкладаються і отруюють ґрунтові води.

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