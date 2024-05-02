Окупанти накрили з артилерії Харківщину: сталася масштабна лісова пожежа (фото)

На площі близько восьми гектарів зайнялась суха хвойна підстилка.

Російські обстріли Куп’янського району на Харківщині спричинили масштабну лісову пожежу. Сталося це внаслідок артилерійського удару з боку військових злочинців РФ.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС Харківської області.

Як стало відомо, ввечері 1 травня окупанти вдарили з артилерії по лісовому масиву села Новоосинове Курилівської громади Куп’янського району. Там зайнялась суха хвойна підстилка.

“На час прибуття вогнеборців низова лісова пожежа розповсюдилась на площу близько восьми га. З вогнем боролись три оперативних відділення ДСНС. За дві години полум’я вдалось приборкати. Завдяки професійним діям рятувальників верхової масштабної пожежі не допущено. Жертв та постраждалих немає”, - розповіли в ДСНС.

Нагадаємо, що на Харківщині зросла кількість постраждалих після удару авіабомбою по закладу освіти.

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