Окупанти, налякані контрнаступом ЗСУ, посилили "контрзаходи": примусово мобілізують чоловіків та проводять обшуки в квартирах

Вони силоміць "загрібають" чоловіків до війська та проводять обшуки в пошуках партизанів.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу.

"Через значні втрати в живій силі, російські загарбники планують провести так звану “мобілізацію” чоловічого населення на тимчасово захоплених територіях. Зараз чоловікам заборонено залишати населені пункти. У відповідь на успішні дії Збройних Сил України російські загарбники проводять “контрзаходи”, - йдеться в повідомленні.

Так, у населених пунктах захоплених територіях Харківської та Херсонської областей, окупанти посилюють адміністративно-поліцейський режим. Місцевим жителям заборонений в’їзд та виїзд із населених пунктів, введено комендантську годину.

У Херсоні окупанти провели обшуки в оселях херсонців, які мешкають в мікрорайоні Східний, звідки видно Антонівський міст. Місцевих жителів Каховки та Козацького російські військові попередили про відкриття вогню на ураження в разі їх наближення до переправ.

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