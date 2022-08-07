Окупанти намагалися піти у наступ на Краматорському напрямку, але отримали "під хвіст" від ЗСУ

Російські окупанти намагалися піти у наступ в районі населеного пункту Верхньокам'янське.
ЗСУ відбили ворожу атаку.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
На Краматорському напрямку російські окупанти обстріляли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Краматорськ, Карпівка, Сіверськ, Верхньокам’янське, Переїзне, Григорівка, Донецьке, Райгородок, Званівка та Івано-Дар’ївка. Літаками штурмової авіації окупанти завдали авіаудару біля Спірного.
"Ворог намагався провести наступ в районі Верхньокам’янського, успіху не мав, відійшов", - повідомили у командуванні.
Нагадаємо, на думку командувача обороною Миколаєва генерал-майора ЗСУ Дмитра Марченка, гаряча фаза війни закінчиться до кінця 2022 року.
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